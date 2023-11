Neste domingo será realizado o segundo dia de provas do Enem 2023

E no próximo domingo, realizarão o segundo dia do exame, com matemática e suas tecnologias, e ciências da natureza

Os candidatos realizaram as provas do primeiro dia, que contou com questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, além da redação. E no próximo domingo, realizarão o segundo dia do exame, com matemática e suas tecnologias, e ciências da natureza.

Neste domingo (12), acontecerá a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No domingo anterior, dia 5, os candidatos também fizeram a redação, cujo o tema foi os Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil.A redação É uma das seções mais aguardadas do exame, e a professora de redação Tanay Gonçalves da Plataforma online Professor Ferretto, comenta que mais uma vez o Enem surpreendeu ao abordar o tema da invisibilidade das mulheres no Brasil.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, dos 72.982 candidatos inscritos, 27% se ausentaram no primeiro dia. No Brasil, 28,1% dos 3,9 milhões inscritos não foram fazer a prova. Além disso, no primeiro dia, 905 candidatos em todo o Brasil foram afetados por problemas logísticos, e terão o direito de reaplicar a prova nos dias 12 e 13 de dezembro. O prazo para solicitar a reaplicação de prova é do dia 13 ao dia 17 de novembro.

Em 2023, as mulheres representaram 60,3% do total de inscritos no Brasil. Duas novidades para a prova deste ano, foram o cartão de resposta ampliado para ajudar pessoas com deficiência visual, e a primeira vez que as questões das provas vieram coloridas.

O primeiro dia

Foram 90 questões objetivas no primeiro dia, sendo 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Educação Física, Artes e Língua Estrangeira) e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (Filosofia, Geografia, História e Sociologia), além do texto no modelo dissertativo-argumentativo.

O tema deste ano de 2023, para a professora, é a cara do Enem, é um eixo de cunho social trabalhando com a invisibilidade da mulher, especificamente no trabalho de cuidado que é realizado por ela. Ela elabora que a frase tema também é a cara do Enem que traz a palavra desafios para enfrentar essa invisibilidade. “Então neste momento o candidato precisav pensar no núcleo do tema que é essa invisibilidade relacionado ao trabalho de cuidado e pensar que os desafios precisam ser questionados, então cabe ao candidato pensar por que existe a invisibilidade desse trabalho? O que faz com que essa invisibilidade continue existindo?”.

Para Tanay, este é um tema que carrega um grande conteúdo. “O repertório histórico de análise da construção social da mulher é muito importante, tendo em vista que historicamente existe essa ideia de uma mulher moldada para o trabalho doméstico. Uma mulher que teve esses anos de dificuldade para uma entrada numa universidade, numa escola, num processo de alfabetização e no mercado de trabalho”, destaca. Ela aponta a naturalização desse trabalho que faz com que exista principalmente essa invisibilidade, essa falta de reconhecimento dessa prática, desse cuidado comum no trabalho. “Então é uma temática totalmente social, também com possibilidade histórica”, acrescenta. Ela ainda lembra que segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD 2019), as mulheres possuem um papel de destaque nos afazeres domésticos.

A estudante Geovanna Alexandre, 18 anos, está no último ano do ensino médio, e quer fazer medicina. Para ela, o primeiro dia de prova do Enem foi bem cansativo, a prova tinha textos muito longos. “Mas no geral estava fácil, apenas interpretação de texto. Me senti besta por estudar tanto, para quase nada”, comenta. Para ela, o tema da redação foi bem tranquilo. “Um assunto atual que precisa mesmo de mais visibilidade”.

Geovanna espera que o segundo dia de prova seja mais tranquilo. “Apesar de ser o dia de exatas, as questões são menos cansativas, ou assim eu espero”, salienta. Ela está um pouco tensa nessa semana que antecede o segundo dia de prova. “Estou tentando não ficar nervosa como na semana passada, porque agora não tem o peso da redação. Mas tentar revisar todas as exatas dá um nó na cabeça”.

O segundo dia de prova vai contar com 45 questões de matemática e suas tecnologias, e 45 questões de ciências da natureza. A prova terá início às 13h30 e vai até as 18h30, com os portões sendo fechados às 13h.

Os gabaritos oficiais das provas objetivas vão ser divulgados a partir do dia 24 de novembro. O resultado dos dois dias de prova, vai estar disponível na Página do Participante do Inep, no dia 16 de janeiro de 2024.

Transporte no dia da prova

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), as linhas de ônibus que circulam próximas aos locais de realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Distrito Federal, terão reforço de viagens neste domingo (12). A pasta destaca que o aumento de viagens será para atender aos estudantes que vão prestar o Exame, principalmente nos horários de início e término das provas. A pasta determinou que as operadoras ampliem o horário de funcionamento do transporte público coletivo, para atender a demanda dos alunos que se deslocarão para os locais de prova, assim como os respectivos horários de retorno.