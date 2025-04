Neoenergia reforça canais digitais e intensifica equipes operacionais durante o feriado prolongado

As lojas de atendimento presencial da Neoenergia Brasília estarão fechadas apenas no feriado de quinta-feira (1º/5) e funcionarão normalmente na sexta-feira (2), de 9h às 18h, e no sábado (3), das 9h às 13h. A distribuidora reforça que os brasilienses podem acessar, a qualquer momento, os mais de 50 serviços disponíveis nos canais digitais, como a emissão da segunda via da conta de energia, consulta a débitos, religação, registro de falta de energia e de troca de titularidade. Neste período de festas, as equipes de teleatendimento foram reforçadas para acolher eventuais demandas dos clientes.