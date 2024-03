Neoenergia reduz em mais de 35% a falta de luz no DF em três anos

POST PATROCINADO

Resultado dos investimentos de R$ 800 milhões, que superam 10 anos de CEB em Brasília

A Neoenergia investiu mais de R$ 800 milhões em tecnologia e modernização da rede elétrica desde que assumiu o fornecimento de energia do Distrito Federal, em março de 2021. Esse aporte financeiro resultou em uma importante melhoria da qualidade da energia para a população. Após a privatização, quando comparado com a época da CEB Distribuição, foi registrada redução de 37% na quantidade de interrupções da energia e 24% na redução do tempo das interrupções, em comparação ao mesmo período. Todos esses indicadores são públicos, apurados e auditados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e estão disponíveis no site da agência reguladora.

Outros números se destacam nesses três anos, como a capacidade para regularizar novos clientes. Por meio do programa Energia Cidadã – alinhado ao programa Energia Legal do GDF, a Neoenergia regularizou a energia para mais de 37 mil famílias, levando desenvolvimento econômico, social e mais dignidade para essa parcela da população que, com energia de qualidade, mais segurança e cidadania, ainda terá acesso a inúmeros outros benefícios proporcionados pela distribuidora.

Um deles é a Tarifa Social de Energia Elétrica, que possibilita descontos de até 65% na fatura de energia, participação em programas de Eficiência Energética, como a doação de lâmpadas e de geladeiras. Antes da Neoenergia, havia 13 mil cadastrados. Atualmente, são mais de 100 mil famílias de baixa renda contempladas.

Canais de atendimento – A ampliação dos canais de atendimento com o cliente teve destaque nesses três anos de operação. Foram abertas novas agências de atendimento presencial, no Paranoá, em Planaltina, em São Sebastião, em Samambaia e no Lago Sul – nossa primeira loja Prime, além da agência móvel, 100% elétrica, que circula pelas ruas da cidade. Para facilitar ainda mais o acesso da população, a Neoenergia disponibiliza também atendimento dentro das administrações regionais de forma itinerante.

A distribuidora também ampliou a quantidade de canais de atendimento disponíveis no Call Center, o que permitiu reduzir em 99% a quantidade de chamadas abandonadas. A empresa ainda criou um canal exclusivo para atendimento aos hospitais e implantou o atendimento 24h para as demandas que surgem pelas redes sociais.

Com foco nos clientes, a Neoenergia lançou o portal do parcelamento com condições especiais, novas matrizes de negociação e parcelamentos mais longos, o que permite à população colocar as suas faturas em dia.

Geração de emprego – Para realizar todas essas ações e investimentos, a empresa precisou de novos colaboradores e, por isso, aumentou em aproximadamente 30% a força de trabalho. Do total, cerca de 275 profissionais foram contratados e formados na escola de eletricistas da Neoenergia, sendo 148 homens e 127 mulheres, ampliando a equidade de gênero também nas áreas técnico-operacionais. Os cursos são realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e com o Governo do Distrito Federal (GDF). Entre os profissionais.