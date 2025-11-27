Nelson Souza assume a presidência do BRB

Nelson Antônio de Souza já está no comando do Banco BRB. Ele assumiu oficialmente a presidência nesta quinta-feira (27), após ser aprovado pelo Banco Central (BC) no dia anterior, consolidando sua chegada ao posto máximo da instituição financeira. A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente do Conselho de Administração do banco, Marcelo Talarico, marcando o início da gestão do 22º presidente da história do BRB.



Ao tomar posse, o presidente comentou que o momento é de muito trabalho e dedicação. Para ele, é essencial que, ao final do ciclo, seja possível ter orgulho da trajetória, com resultados sustentáveis e valorização das pessoas.

“Assumo o compromisso de respeitar a missão e os valores do banco, ao mesmo tempo em que nos dedicamos a superar as adversidades juntos, com muito respeito uns pelos outros. Vamos fortalecer o BRB, mantendo o banco sólido, confiável e com resultados sustentáveis, preservando a integridade das práticas bancárias e a confiança de clientes e investidores”, destacou.

Biografia

Com mais de quatro décadas de atuação no setor financeiro, o novo presidente traz ampla experiência para a instituição. Souza nasceu em São Paulo, mas mudou-se ainda criança para o Piauí. Ele tem MBA em Consultoria Empresarial pela Universidade de Brasília (UnB) e em Administração e Marketing pelo Instituto de Estudos Empresariais do Rio de Janeiro. Souza também é graduado em Letras e Psicologia.

Começou a carreira como menor aprendiz no Banco do Brasil, onde foi concursado. Ingressou na Caixa Econômica Federal, também por concurso, em 1979.

Ocupou diversos cargos na Caixa: foi vice-presidente de Habitação e tornou-se presidente da instituição em 2018. Presidiu ainda o Banco do Nordeste (BNB), a Desenvolve SP, e a BrasilCap. Mais recentemente, ocupava o cargo de vice-presidente da Elo.

Reconhecido pelo perfil técnico e pela defesa da governança, transparência e gestão de riscos, ele promete conduzir um “choque de gestão” para fortalecer a reputação e a eficiência do BRB, valorizando os empregados e a população de Brasília.

Com informações da Agência Brasília

