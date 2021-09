Nação BRB FLA alcança a marca de 2 milhões de clientes

Número de correntistas foi conquistado em apenas 13 meses. Banco oferece seis modalidades de cartão de crédito

O Nação BRB FLA, banco digital lançado pelo BRB em parceria inédita e estratégica com o Flamengo, atingiu a marca de 2 milhões de clientes. O número foi conquistado em apenas 13 meses do início da operação, e no mês em que o BRB completa 55 anos.

Presente em 4.889 municípios, o Nação BRB FLA está em 87% das cidades brasileiras, nas cinco regiões, em 39 países, distribuídos em todos os continentes, e já se posiciona como banco digital completo e inovador.

“Atingir 2 milhões de clientes, com pouco mais de um ano de criação, sendo que 1 milhão em apenas 3 meses, é motivo de orgulho para nós do BRB. Desde o início, trabalhamos para oferecer um banco moderno e completo com oferta de produtos exclusivos, além de assegurar experiência aos nossos clientes. O sucesso da parceria com o Flamengo se dá devido ao engajamento da torcida rubro-negra e reforça nosso compromisso em seguir aperfeiçoando nossos processos”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O Nação BRB FLA oferece aos seus clientes um portfólio completo. Entre os produtos e serviços destinados aos correntistas, estão seis diferentes tipos de cartões de crédito, seguros e uma plataforma de investimento exclusiva.

“Duas milhões de contas: um enorme crescimento em tão pouco tempo. Isso prova, mais uma vez, o tamanho, a força e o engajamento da Nação Rubro-Negra. Com um serviço cada vez melhor, o banco Nação BRB FLA já conquistou a Maior Torcida do Mundo. E mais uma vez convocamos você, torcedor, a jogar junto com o nosso banco. Assim teremos o Flamengo cada vez mais forte e vencedor”, declara o vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira.

Ofertas comemorativas

Para comemorar a marca de 2 milhões de contas digitais, o Nação BRB FLA vai disponibilizar, nos dias 5 e 6 de setembro, cashback em dobro. Os clientes poderão trocar a partir de 3 mil pontos acumulados do cartão de crédito por dinheiro de volta na fatura. Para resgatar, os correntistas devem acessar o site +Mengão, selecionar a opção “Use seus pontos” e clicar em “cashback”. O crédito será disponibilizado em até dois ciclos da fatura.

Além do cashback em dobro, o Nação BRB FLA preparou uma oferta exclusiva de 200 mantos sagrados por apenas R$ 2,00, inclusive para o modelo novo. Para adquirir a camisa, o cliente deve acessar o site do Programa de Relacionamento +Mengão com login e senha, selecionar a opção “Parceiros de descontos”, em seguida clicar na oferta. Depois é só resgatar o cupom da promoção.

Na sequência, o cliente terá acesso ao código para a compra da camisa com desconto e também receberá essa informação no e-mail que foi cadastrado na abertura da conta. Depois disso, basta finalizar a compra na loja on-line do Flamengo, selecionar o modelo feminino ou masculino do seu manto (1, 2 ou 3) e aplicar o código no carrinho. A promoção é válida apenas para as primeiras 200 compras realizadas no dia 6 de setembro e não estão inclusos o valor do frete e personalizações.

Informações sobre o Nação BRB FLA digital podem ser obtidas pelas redes sociais e pela central de atendimento 4000 1915 || 0800 001 4090.

Agência Brasília