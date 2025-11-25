Na Semana Nacional do Doador de Sangue, Hemocentro faz campanha para atrair mais doadores

O Hemocentro de Brasília promove até sábado (29) a Semana Nacional do Doador de Sangue, em homenagem ao Dia Nacional do Doador, celebrado nesta terça-feira (25). A ação, organizada pela Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), inclui atividades de conscientização, orientações sobre pré-requisitos para doação e surpresas para os participantes, com o objetivo de manter os estoques em níveis seguros e estimular a fidelização de voluntários.

A unidade abastece 17 hospitais públicos do Distrito Federal e precisa de pelo menos 180 bolsas de sangue por dia, meta alcançada com a presença diária de 240 a 250 candidatos, considerando casos de inaptidão clínica. A gerente de captação de doadores, Kelly Barbi, destaca que apenas 41% dos voluntários são fidelizados, reforçando a importância de trazer novos doadores e manter a regularidade das doações, especialmente para os tipos O+ e O-, além dos negativos em geral (A-, B- e AB-).

A Semana do Doador também inclui transporte gratuito para grupos de pelo menos dez pessoas, agendados pelo WhatsApp (61) 99136-2495. Entre os participantes, voluntários fantasiados de Power Rangers chamaram atenção e doaram sangue, incentivando a população a participar da campanha.

Doadores regulares, como a enfermeira Eliane Braga, 37, e o autônomo Franthesco Vieira Gomes, 33, reforçam que a doação salva vidas e pode beneficiar até quatro pessoas por bolsa de sangue.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos (primeira doação até 61), pesar mais de 51 kg, estar bem alimentado e levar documento original com foto. Os prazos de espera variam conforme doenças recentes, como gripe, covid-19 ou dengue.

Serviço:

Funcionamento: segunda a sábado, das 7h15 às 18h

Agendamento: Agenda DF ou telefone 160, opção 2

Grupos com dez ou mais pessoas: WhatsApp (61) 99136-2495

Mais informações: https://www.fhb.df.gov.br/doacao-de-sangue

Com infomrações da Agência Brasília