Na Praia 2023 e Sesc Mesa Brasil arrecadam 67,9 toneladas de alimentos

Os alimentos foram doados pela R2 nos meses de junho a setembro, por meio da chamada meia social

Graças à parceria firmada entre o Sesc-DF e a R2 Produções, 67.932 quilos de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, entre outros, foram arrecadados durante o festival Na Praia deste ano. No total, os produtos arrecadados beneficiaram 7.144 famílias em situação de vulnerabilidade social e nutricional no DF.

Os alimentos foram doados nos meses de junho a setembro, por meio da chamada meia social — modalidade que garante meia-entrada mediante a realização de uma doação a uma causa social — nesse caso, o Sesc Mesa Brasil. O programa faz a coleta, avaliação e distribuição dos produtos para instituições idôneas previamente cadastradas.

Totens para o recolhimento das doações foram instalados na entrada do evento. Além disso, ao longo de todo o evento, equipes do programa fizeram a coleta, avaliação e destinaram as doações a quem mais precisa.

A parceria do Mesa Brasil no DF com a R2 vem desde 2018, quando o festival Na Praia ainda era realizado na Concha Acústica. Na avaliação do diretor regional do Sesc, Valcides Araújo, destacou os benefícios da parceria. “É uma iniciativa que une entretenimento, cultura e responsabilidade social, trazendo benefícios tanto para a sociedade quanto para a indústria cultural e o setor de entretenimento, ao mesmo tempo em que contribui para combater a fome e promover a solidariedade. É fantástico”, enfatizou.

Para o diretor de Sustentabilidade do Na Praia, Kallel Kopp, a parceria com o Sesc traz transparência e legitimidade ao trabalho social desenvolvido no festival. “É uma parceria que é fundamental para que a gente consiga concretizar o nosso objetivo de contribuir com a questão da erradicação da fome no país”, comentou.

O Mesa Brasil

Atualmente, o programa é a maior rede de bancos de alimentos da América Latina.Trata-se de uma grande estrutura de logística desenvolvida pelo Sesc para o bem. Os alimentos coletados são avaliados por uma equipe de nutricionistas, separados por tipo, validade e peso e, então, distribuídos para instituições idôneas — previamente cadastradas — que acolhem pessoas que realmente necessitam.