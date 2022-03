Na Hora Mais Perto do Cidadão chega esta semana a São Sebastião e Estrutural

A Unidade Móvel estará em São Sebastião nos dias 22 e 23; e na Cidade Estrutural nos dias 25 e 26

Nesta semana, a Secretaria de Justiça e Cidadania levará atendimentos presenciais do Na Hora às cidades de São Sebastião e Estrutural, por meio de sua Unidade Móvel. Em São Sebastião, a carreta estará estacionada em frente ao Centro Educacional Infantil Parque dos Ipês (AV. Crixá, Lote 03), nesta terça (22) e quarta (23). Já na cidade Estrutural, a Unidade Móvel estará no Centro Olímpico da cidade (AE 2 – Setor Norte), na próxima sexta (25) e sábado (26). A carreta oferecerá nas duas cidades atendimentos da Caesb, INSS, Neoenergia, Procon, Detran e PCDF, de 9h às 17h.

“A ampla imunização da população do DF contra a Covid-19 está possibilitando maior circulação das pessoas em equipamentos públicos e os serviços oferecidos pela Unidade Móvel do Na Hora têm o objetivo de trazer a resolução de pendências da população com diversos órgãos, com mais praticidade e em um só lugar”, explica a secretária Marcela Passamani.

A Polícia Civil participará com a emissão gratuita da 1ª e da 2ª via do RG, de 9h às 13h. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) estará presente com a emissão da 1ª via do título, mudança de município, alteração de dados pessoais, alteração de local de votação, revisão para a regularização de inscrição cancelada e verificação de débito com a Justiça Eleitoral.

Confira alguns dos serviços públicos que estarão disponíveis na Unidade Na Hora Móvel

BRB CONVENIÊNCIA

Depósito; Pagamento de contas; Saque; Verificação de saldo.

CAESB

Consulta à segunda via; Solicitação de serviços; Alteração de titularidade; Religação; Primeira ligação; Desmembramento; Negociação de dívidas; Informações sobre situação de débitos.

Detran

Atendimento de Habilitação: Orientações quanto ao Cadastro de acesso ao Detran Digital; Dúvidas e orientações sobre a utilização do Portal de Serviços e aplicativo Detran Digital (relacionados à habilitação); Orientações e esclarecimentos sobre o projeto Habilitação Social; Emissão de credencial de estacionamento para idoso; Consulta de prontuário e pontuação; Orientações e esclarecimentos atinentes à renovação de CNH e necessidade de biometria; Nada Consta.

Atendimento de Veículo: Orientações quanto ao Cadastro de acesso de acesso ao Detran Digital; Dúvidas e orientações sobre a utilização do Portal de Serviços e aplicativo Detran Digital (relacionados a veículos); Alteração de endereço; Comunicado de venda; Consulta e emissão de débitos; Nada consta; Certidão de propriedade; Emissão de CRLV-e; Vale carta.

INSS

Extrato de empréstimo consignado; Declaração de Benefício – Consta/Nada Consta; Extrato de pagamento de benefício (HISCRE); Extrato para Imposto de renda (IR); Extrato Previdenciário (CNIS); Solicitar Cópias de Laudos Médicos; Requerimentos em geral, exceto serviços de Perícia Médica e BPC deficiente; Fornecer senha inicial para o Meu INSS.

Neoenergia

Consulta de débitos; Religação; Falta de energia; Cadastro de tarifa social; Parcelamento de débitos; Alteração de titularidades; Orientações diversas.

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE) – Primeira via do Título de Eleitor (alistamento); Mudança de município (transferência); Alteração de dados pessoais; Alteração de local de votação por justificada necessidade de facilitação de mobilidade; Revisão para a regularização de inscrição cancelada; Verificar se possui débito com a Justiça Eleitoral.

Serviço

Atendimentos da Unidade Na Hora Móvel em São Sebastião

Datas: 22 e 23 de março (terça e quarta)

Endereço: em frente ao Centro Educacional Infantil Parque dos Ipês (Av. Crixá, Lote 03),

Atendimentos da Unidade Na Hora Móvel na Cidade Estrutural

Datas: 25 e 26 de março (sexta e sábado)

Local: Centro Olímpico da Estrutural (AE 2 – Setor Norte)