Na Hora da Rodoviária do Pano Piloto recebe mutirão de atendimento

Os interessados devem levar documentos pessoais – RG, CPF, comprovante de renda e de residência – e todos aqueles ligados ao caso

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) abriu as portas do Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto para a Defensoria Pública da União (DPU) prestar atendimento gratuito à população, no próximo sábado (28), das 13h30 às 18h. A ação é voltada às demandas federais cíveis e previdenciárias. Serão distribuídas 120 senhas de atendimento.

“Considerando a importância deste mutirão na garantia do acesso gratuito à justiça, disponibilizamos toda a estrutura da unidade e ampliamos, excepcionalmente, neste sábado o horário de funcionamento para que a população seja atendida pelos defensores”, explicou o secretário da Sejus, Jaime Santana.

Podem procurar o serviço pessoas hipossuficientes, cuja renda familiar não ultrapasse R$ 2 mil, e que estejam com problemas envolvendo benefícios previdenciários ou assistenciais indevidamente negados pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Financiamento Estudantil (FIES), financiamentos habitacionais com a Caixa Econômica Federal (CEF), Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial Federal, negativa de acesso a medicamentos de alto custo não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), entre outros

“O objetivo é não só realizar o atendimento da população necessitada, mas também promover a capacitação dos novos defensores e defensoras públicas federais recém-empossados, para que eles já tenham contato com o público alvo da Defensoria Pública da União e possam ir se ambientando com o atendimento à população”, destacou o defensor público federal e secretário de Assistência Jurídica da DPU, Murillo Martins.

Os interessados devem levar documentos pessoais – RG, CPF, comprovante de renda e de residência – e todos aqueles ligados ao caso que deseja solucionar.