Na Hora completa 22 anos com mais de 45 milhões de atendimentos à população do DF

Há 22 anos, em 20 de junho de 2002, era criado um dos serviços mais efetivos e essenciais para a população do Distrito Federal: o Na Hora. Na véspera do aniversário, as unidades responsáveis por reunir em um só local a prestação de serviços públicos atingiram 45 milhões de atendimentos, registrando mais de 90% de satisfação no atendimento avaliado nos terminais.

Uma satisfação confirmada pela dona do lar Vânia Caldas, 62, que sempre utiliza o serviço do Na Hora. Desta vez para resolver um problema de estorno de pagamento, ela classifica o atendimento da unidade com nota dez. “Sempre que eu chego no Na Hora sou muito bem-atendida, é excelente, as pessoas têm muita empatia com o cliente. Está de parabéns pelos funcionários e pelo bom atendimento desses 22 anos”, declara.

Em 2023, as oito unidades do Na Hora atenderam mais de dois milhões de pessoas e a produtividade aumentou 29,36% após as reformas realizadas pelo Governo do Distrito Federal. O tempo de espera pelo atendimento segue em queda, com um tempo de oito minutos e 44 segundos registrado em maio deste ano. Todas as unidades em reforma foram entregues, com exceção de Taguatinga, que está esperando o chamamento para locação de outro imóvel.

“O atendimento nas unidades do Na Hora simplifica o acesso do cidadão aos serviços públicos considerados essenciais, de maneira articulada e em um só lugar. O objetivo é desburocratizar e aumentar a eficiência na prestação dos serviços, o que resulta em economia de tempo e redução dos custos”, enfatiza a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O motorista Marisélio Justino, 56, costuma ir à unidade do Na Hora do Gama e conta que também é sempre bem-atendido por lá. “É bom ter um pertinho de casa”, pontua. Marisélio explica que foi resolver questões habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. “Cheguei e não fiquei nem dez minutos na fila, o atendimento é muito bom”.

Serviços centralizados

A unidade localizada na área central do Plano Piloto chegou a realizar mais de 12 milhões de atendimentos desde sua inauguração, sendo mais de 190 mil entre janeiro e maio de 2024.

De acordo com a gerente do Na Hora da Rodoviária, Debora Lira, a unidade tem uma média de 25 mil atendimentos por mês e por lá passam cerca de duas mil pessoas por dia. “O da rodoviária é o primeiro Na Hora, foi uma inovação no serviço público para o DF, reunindo vários serviços num lugar só e agilizando a vida do cidadão”, reforça.

Para a dona do lar Nice Faria da Silva, 47, a facilidade de acesso da unidade do Plano Piloto faz toda diferença. “Venho sempre resolver as coisas aqui, é um ponto mais estratégico que fica no centro, ótimo porque você não tem que ficar pagando passagem e ir de um lugar para o outro. Aqui você já resolve tudo num espaço só e é muito organizado com as senhas, além do atendimento não ser demorado”, acentua.

Com informações da Agência Brasília