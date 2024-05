Mutirão carcerário promove 82 atendimentos na Penitenciária do Distrito Federal

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) prestou 82 atendimentos durante um mutirão promovido nesta terça-feira (28) na Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I). A ação ocorreu das 9h às 13h.

Os atendimentos foram coordenados pelo Núcleo de Assistência Jurídica de Execução Penal (NEP) e tiveram o auxílio de residentes jurídicos, voluntários da cidadania e estagiários. A ação contou, também, com o apoio da unidade móvel de atendimento itinerante adquirida para assistência prioritária ao sistema carcerário do DF.

Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, a realização de mutirões carcerários é fundamental para a garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade. “Essa população também deve ter acesso à assistência jurídica de excelência. Com a carreta, conseguimos prestar um serviço de maior qualidade, com todo o suporte necessário aos atendimentos dentro do sistema penitenciário”, defendeu.

*Com informações da Agência Brasília.