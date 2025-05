Municípios do Entorno debatem soluções para a região durante o I Fórum Ride-DF

Nesta quarta-feira (30), a Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (Amab) realizou o I Fórum Ride-DF – Inovação e Empreendedorismo para o Desenvolvimento Socioeconômico dos Municípios Adjacentes a Brasília. O evento visou o debate de temas de interesse para a Região Integrada de Desenvolvimento de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). Na ocasião, foi realizada também a cerimônia de posse e diplomação da nova diretoria da Amab.

Entre os temas debatidos ao longo do dia estavam o fortalecimento da cooperação institucional entre o DF, municípios adjacentes e o governo de Goiás; inovação, captação de recursos e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável; e o estímulo ao empreendedorismo como vetor de crescimento econômico na Ride.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, ressaltou a importância do trabalho conjunto entre os governos do DF e de Goiás para o desenvolvimento da região.