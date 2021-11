Mulheres denunciam cirurgiã plástica por erro médico

No hospital, a mulher descobriu estar com a pele da parte inferior do abdômen necrosando e com um princípio de infecção generalizada

A cirurgiã plástica Milena Carvalho, do Distrito Federal, está sendo acusada por ao menos três mulheres por negligência no pós-operatório e erro médico. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Ao jornal O Globo, uma das mulheres, que não quis se identificar, contou que fez as cirurgias de abdominoplastia e lipoaspiração no início de julho e que teria pago R$ 30 mil. Logo nos primeiros dias após a operação, ela teria começado a apresentar manchas roxas pelo corpo, mas Milena afirmou que aquilo era uma reação normal da recuperação.

Ainda segundo a mulher, mais de dez dias depois, as manchas não haviam diminuído ou apresentado qualquer sinal de melhora. Novamente a médica afirmou que era uma reação normal e orientou a paciente a não procurar a emergência.

Mais de 20 dias após a cirurgia, a situação da mulher piorou e, só então, Milena indicou para a paciente procurar outra médica, já que, ela supostamente não estava em Brasília. Ao ver a mulher, a segunda médica mandou a mulher urgentemente para um hospital. Ela apresentava baixas taxas de hemoglobina.

No hospital, a mulher descobriu estar com a pele da parte inferior do abdômen necrosando e com um princípio de infecção generalizada. Ela teve que passar por duas cirurgias.

“Não recebi um pedido de desculpas, não fui acolhida, ela (a médica) não admite que errou. Então, apesar dela dizer que não foi nada e, sim, uma fatalidade, eu acredito que houve um erro grave e vou procurar justiça. Graças a Deus estou viva e a vida tenho muita força”, disse a vítima.

De acordo com a mulher, existe um grupo nas redes sociais com mais dez mulheres que também desejam denunciar e processar Milena. “Tomamos providências administrativas no Conselho Regional de Medicina (CRM) para apuração no conselho de Ética. Também fizemos boletim de ocorrência para responsabilização criminal por lesão corporal”, disse Jadson Carvalho Lino, advogado das denunciantes.