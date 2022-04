Mulher sobrevive após capotamento de veículo na saída da EPIA Norte

A vítima foi transportada ao IHBDF apresentando na cabeça, escoriações leves pelo corpo, estava consciente, orientada e estável

Um carro capotou no acesso para a entrada principal do Setor Noroeste, na manhã desta sexta-feira (8). Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência com três viaturas e 14 militares.

A equipe de socorro encontrou um Toyota/Etios de cor prata, conduzido apor uma senhora, que após sofrer uma fechada, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo, parando de rodas para cima na lateral da via.

A condutora foi encontrada fora do carro e foi atendida pelo CBMDF. A vítima foi transportada ao IHBDF apresentando na cabeça, escoriações leves pelo corpo, estava consciente, orientada e estável.

Uma das faixas de rolamento da via foi interditada durante o atendimento, sendo liberada após o transporte da vítima. A PMDF foi acionada para o local.