Mulher se acidenta com panela de pressão no Cruzeiro Novo

Neste sábado (06), uma mulher precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), depois que se acidentou com uma panela de pressão, em um restaurante localizado no Cruzeiro Novo, Distrito Federal. Ela sofreu queimaduras e foi transportada ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

Segundo os bombeiros, o caso foi registrado como acidente doméstico e as feridas da vítima foram causadas pelo calor.

A panela explodiu e a mulher, de 45 anos, sofreu queimaduras de primeiro grau.

As queimaduras ficaram concentradas na região posterior do tronco (costas) com aproximadamente 18% das camadas superficiais da pele apresentando vermelhidão, inchaço e dor local suportável, sem a formação de bolhas, estava consciente, orientada e estável, segundo o CBMDF.