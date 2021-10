Mulher morre atropelada na Via EPTG

No local, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF encontraram Rosilene da Silva já em parada cardiorrespiratória

No final da tarde deste sábado (9), uma mulher de 49 anos morreu atropelada na Via EPTG, sentido Taguatinga, na altura da faculdade Unieuro. No local, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF encontraram Rosilene da Silva já em parada cardiorrespiratória. Imediatamente, os socorristas iniciaram o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar e acionaram o resgate aéreo com suporte médico avançado. Após 45 minutos de esforços dos Bombeiros, o médico do CBMDF encerrou os procedimentos e decretou óbito da vítima. Para operação de socorro foi necessário interditar a EPTG no sentido Taguatinga, desviando o transito para a marginal, resultando em engarrafamento no local. Foto: divulgação/CBMDF

Foto: divulgação/CBMDF

Foto: divulgação/CBMDF A condutora do veículo envolvido foi avaliada pelas equipes e, como não sofreu nenhuma lesão, não necessitou de transporte ao hospital. A Polícia Militar ficou responsável pelo local e a perícia da PCDF acionada CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE