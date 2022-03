Mulher é presa por esfaquear o marido

Em seguida, as partes envolvidas foram conduzidas à 8ª DP para registro dos fatos

A Polícia Militar prendeu uma mulher suspeita de atacar o marido com uma faca, na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires.

Os policiais do 17º BPM foram acionados pelo Copom por volta das 22h de quarta-feira (2), e ao chegarem no local, depararam-se com a vítima, de 50 anos, ferido com um corte no braço. O homem informou que após discussão com a sua esposa, foi agredido com uma faca. A mulher, de 42 anos, encontrava-se no local, segurando a faca e bastante nervosa.

Ainda de acordo com a vítima, essa não é a primeira que ela havia tentando contra a sua vida e que ela tem sérios problemas com o uso de álcool.

Os policiais acionaram os Bombeiros, que atenderam a vítima no local. Em seguida, as partes envolvidas foram conduzidas à 8ª DP para registro dos fatos, onde foi realizado um Termo Circunstanciado de Ocorrência.