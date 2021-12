Mulher é presa após dar facada em costas de amiga

Caso ocorreu em Santa Maria. Vítima e suspeita bebiam juntas, quando tiveram uma discussão que culminou na agressão

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar (PMDF) após ferir a facadas uma amiga na madrugada desta quarta-feira (1º), em Santa Maria.

Vítima e autora bebiam juntas na casa da suspeita, no conjunto P da QR 310, quando houve uma discussão. Policiais foram acionados e se dirigiram até o local. Os militares se depararam com uma mulher, aparentemente embriagada, deitada na calçada com duas perfurações nas costas. Ela se queixava de fortes dores, e a PM acionou o Corpo de Bombeiros (CBMDF) para socorrê-la.

No local, testemunhas confirmaram que a vítima estava bebendo com a amiga, juntamente com outras pessoas, e que em dado momento se desentenderam. Neste momento, a autora usou uma faca para ferir a colega.

Os militares encontraram a suspeita na frente de casa. Ela confessou ter agredido a amiga e justificou-se dizendo que a mulher teria tido um surto e agredido sua filha.

A faca usada no crime foi jogada sobre um telhado, mas os policiais a encontraram. A autora foi levada à 20ª Delegacia de Polícia (Gama); a vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).