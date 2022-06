Mulher é assassinada por familiar no Lago Norte

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro

Uma senhora, de 64 anos, identificada como A.C.C, morreu na tarde desta quarta-feira, 22. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro. A mulher foi assassinada com uma arma branca por um homem de sua própria família.

Ela foi atingida duas vezes, os ferimentos eram no pescoço e nas costas. Uma equipe médica do SAMU esteve no local e, junto ao CBMDF, constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais. O médico do SAMU confirmou o óbito ainda no local.

Segundo relato dos moradores da casa, o agressor apresentava problemas psiquiátricos.

A cena permaneceu aos cuidados da polícia militar.