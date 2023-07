Mulher com revólver é presa no Gama

Dentro de uma caixa, os policiais encontraram um revólver calibre .38, 37 munições intactas de mesmo calibre e uma munição calibre 9mm

Uma mulher foi presa por porte ilegal de arma de fogo após abordagem feita por policiais militares da Rotam na noite de ontem (19), por volta das 20h, na DF-001, no Gama.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um adolescente em atitude suspeita no estacionamento de um supermercado e, ao se aproximarem, o jovem jogou uma caixa de papelão no assoalho do veículo.

Os agentes então solicitaram que todos os ocupantes saíssem do carro para a abordagem. Ao questionar o que havia dentro da caixa que foi jogada, a passageira respondeu que seria um revólver que pertencia a seu pai, que era policial federal aposentado.

Dentro da caixa, os policiais encontraram um revólver calibre .38, 37 munições intactas de mesmo calibre e uma munição calibre 9mm. A arma, que estava sem numeração, foi apresentada na 20ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante.