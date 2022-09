Mulher cai da fachada de prédio em Águas Claras

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência com duas viaturas e dez militares

Uma mulher caiu da fachada de um prédio na tarde desta quarta-feira (28). O acidente aconteceu em um Shopping, localizado na Avenida Castanheira, ao lado do Atacadão Dia a Dia, em Águas Claras. A vítima apresentava fratura exposta na perna direita e fratura fechada na perna esquerda, porém, estava consciente, orientada e estável.

Ela relatou, durante o socorro, que realizava uma atividade de impermeabilização na fachada do prédio, pendurada por uma corda, usando um equipamento conhecido como cadeirinha, momento em que despencou de uma altura estimada em sete metros. A jovem foi encontrada com sangramento nos membros inferiores.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência com duas viaturas e dez militares. Ela foi atendida e imobilizada pelos militares do CBMDF, recebeu hidratação venosa e analgesia. O SAMU transportou a mulher para o Hospital de Base.