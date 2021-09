Mulher assaltava postos de combustível na Asa Norte e Noroeste sem sair do carro; veja vídeo

Policiais militares Gtop 23 tinham informações sobre um carro que estava sendo utilizado por uma mulher para cometer roubos a mão armada

Uma mulher foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e posse de substância entorpecente, na madrugada desta segunda-feira (13). Ela também é suspeita de participar de roubos em postos de combustíveis no Noroeste e na Asa Norte.



Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão (Gtop 23) tinham informações sobre um Renault Logan que estava sendo utilizado por uma mulher para cometer roubos a mão armada em postos de combustíveis no Setor Noroeste.



Os policiais avistaram um carro com as características descritas na altura da quadra 515 da Asa Norte. O veículo foi interceptado e abordado. Durante as buscas, foram encontrados um revólver calibre 38 com três munições intactas e uma picotada, dinheiro, porções de cocaína e smartphones de origem ilícita. A mulher foi levada à 5ª Delegacia para registro da ocorrência. A participação nos roubos aos postos de combustíveis será apurada.