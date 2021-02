Mudas de árvores serão plantadas em Samambaia

Entre os vários benefícios que se tem ao plantar árvores, um deles é que ajudam a reduzir o escoamento das águas pluviais

A região administrativa de Samambaia vai receber 8.000 mudas para serem plantadas. De norte a sul, além da Expansão, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), mapeou os locais que irão receber as novas árvores – que vão desde saboneteira, a angico vermelho, ingá mirim e outros.

E uma máquina especial da Novacap, que possui uma broca, quase já completou os buracos para receberem as mudas – agilizando muito o serviço. É possível ver as escavações em diversas partes de Samambaia.

Para o administrador da região, Gustavo Aires, além dessa operação trazer uma maior harmonização visual, ficando mais bonita a localidade, vai atender os anseios da população. “Nos nossos atendimentos, as pessoas sempre pedem para que novas árvores sejam plantadas. O governo integrado é assim, Recebe as demandas da comunidade na ponta e executa com o auxílio dos órgãos”. Aires ainda agradece a iniciativa do governador Ibaneis Rocha e o presidente da Companhia, Fernando Leite. “Eles ouviram o que as pessoas estavam pedindo e trouxe pra gente essa grande ação”.

O morador da cidade e líder comunitário, Paulo Jequeri, ficou empolgado. “Vi na primeira Avenida Oeste, que estão fazenda as covas. Olha que beleza, árvore para todos”, disse.

Benefícios ao plantar árvores

Entre os vários benefícios que se tem ao plantar árvores, um deles é que ajudam a reduzir o escoamento das águas pluviais – evitando enchentes. Além disso, auxiliam no controle da umidade e temperatura, como também cooperam na diminuição dos ruídos na cidade.