Mudanças na Carta Magna incluem posse em 6 de janeiro e novo quórum para emendas à Lei Orgânica

Mudanças na Carda Magna do Distrito Federal foram aprovadas pelos deputados na sessão da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) desta terça-feira (21). A Proposta de Emenda à Lei Orgânica (Pelo) nº 2/2023, de autoria do deputado Wellington Luiz (MDB) e outros, estabelece uma nova data de posse dos distritais, do governador e do vice.

Atualmente, a CLDF é a única casa legislativa do país a realizar a posse em 1º de janeiro. O texto aprovado muda a data para 6 de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, quando também vai acontecer a eleição e a posse dos membros da Mesa Diretora da Casa.

Além disso, a Pelo modifica o quórum para a aprovação das propostas de Emenda à Lei Orgânica, passando de dois terços para três quintos dos 24 parlamentares, nos dois turnos de votação.

*Com informações de Denise Caputo – Agência CLDF