MPDFT vai recorrer de pena de tentativa de feminicídio em Brazlândia

Mulher sofreu tentativa de feminicídio, com agressões por seu companheiro, na frente dos seus três filhos, com socos, puxões de cabelo e facadas.

O julgamento de Sidnei Moreira Rodrigues pelo Tribunal do Júri de Brazlândia ocorreu nesta terça-feira, 10 de outubro. O réu foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tentativa de feminicídio contra sua então companheira. No entanto, teve sua prisão preventiva revogada pela sentença. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) vai recorrer da pena aplicada, bem como da soltura do acusado.

O crime aconteceu em 2 de abril de 2022. Após ingerir bebida alcoólica, Sidnei entrou no quarto para dormir com a vítima. Iniciou-se, então, uma discussão e o condenado acusou a mulher de traição. As agressões começaram com murros e puxões de cabelo. A vítima tentou fugir, mas foi impedida. A sogra, ao ouvir os gritos, bateu na porta do quarto. Neste momento, Sidnei abriu e foi até a cozinha, onde pegou uma faca e se dirigiu à companheira dizendo que a mataria.

A mulher correu para a rua, mas o réu a alcançou e lhe desferiu diversas facadas, em frente a uma igreja. Os filhos do casal presenciaram o crime. Terceiros intervieram e tiraram a faca da mão do homem, que fugiu, mas logo foi localizado e preso em flagrante.

Os jurados acolheram as três qualificadoras apontadas pela Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Brazlândia: crime praticado por motivo torpe, pois o homem agiu impelido por sentimentos de possessividade; emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que Sidnei estava com uma faca e a mulher desarmada; e feminicídio.