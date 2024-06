MPDFT participará do aniversário de São Sebastião com oferta de serviços

Nos dias 22, 23 e 25 de junho, para celebrar o 31º Aniversário da cidade de São Sebastião, a administração regional realizará evento social com a participação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

O MPDFT vai oferecer serviços de orientação, atendimento ao público e mediação comunitária. O evento é gratuito e não é necessário realizar inscrição.

A Ação Social Edição de Aniversário será realizada em frente à Administração Regional, das 8h às 17h, e contará com diversos atendimentos na área da saúde, ações educativas e de entretenimento. O Ministério Público estará presente com o serviço de atendimento ao cidadão oferecido pela Promotoria de Justiça de São Sebastião e a orientação e divulgação do projeto de mediação comunitária desenvolvido pela Coordenadoria de Autocomposição.

No dia 22, das 8h às 12h, os mediadores comunitários receberão os cidadãos que desejam orientação para algum conflito que estejam vivenciando e ficarão à disposição para prestar esclarecimentos sobre direitos e realizar encaminhamentos quando necessário.

*Com informações do MPDFT