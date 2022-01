MPDFT apura uso de viatura da PMDF para transportar funcionário particular depois de festa

A PMDF deverá informar a relação dos integrantes da corporação que, supostamente, teriam atendido à determinação do Copom

A 3ª Promotoria de Justiça Militar instaurou inquérito civil público para apurar se integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fizeram uso indevido de viaturas da corporação.

Segundo informações, um major teria acionado o 190 para que uma guarnição fosse deixar um funcionário em casa após uma festa particular na residência do oficial, na noite de 22 de dezembro de 2021.

O procedimento, preparatório de eventual ação civil pública por improbidade administrativa, visa apurar se, na ocasião, houve ordem do major Fábio Borges Ferreira da Costa para que a guarnição levasse o garçom até o local onde reside; e se o subcomandante-geral da PMDF, coronel Hércules Freitas, ligou para o chefe do Centro de Operações da PMDF (Copom) determinando que o empregado do major fosse deixado em casa.

A PMDF deverá informar a relação dos integrantes da corporação que, supostamente, teriam atendido à determinação do Copom para comparecer à residência do Major. Eles serão ouvidos pela Promotoria de Justiça.