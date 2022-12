Movimento invade atacadão em Taguatinga e garante cestas básicas

Cerca de 80 pessoas estiveram no Atacadão Dia a Dia do Pistão Sul, em Taguatinga. A gerência prometeu 150 cestas básicas que devem ser entregues a famílias carentes

Integrantes do Movimento de Luta em Bairros, vilas e favelas (MLB) realizaram, neste sábado (17), uma manifestação no Atacadão Dia a Dia do Pistão Sul, em Taguatinga. Cerca de 80 pessoas estiveram presentes no ato.

Segundo informa o próprio MLB, o protesto reivindicava “a doação de cestas básicas para as famílias sem-teto cadastradas no movimento”. A ação faz parte da campanha Natal Sem Fome, realizada há 15 anos pelo grupo.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), os manifestantes protestavam no local “exigindo doação de alimentos que seriam distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade social”. A corporação confirmou ainda que a gerência do Dia a Dia fez um acordo com o grupo, prometendo 150 cestas básicas. “Segunda-feira voltaremos para receber essas cestas combinadas”, afirmam os jovens.

O vídeo abaixo mostra a ação do MLB:

A Polícia Civil (PCDF) também esteve no local. Foi registrada uma ocorrência na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).