Motorista embriagado é preso com arma e munições após fugir de acidente no Guará

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (14/5) no Guará, no Distrito Federal, por omissão de socorro, embriaguez ao volante e posse irregular de arma de fogo. A prisão foi efetuada por policiais do Grupo Tático em Ações Motociclísticas (GTAM), do Batalhão de ROTAM da Polícia Militar do DF.

Segundo a corporação, o motorista se envolveu em um acidente de trânsito e fugiu do local sem prestar socorro. Ele foi localizado pouco depois pelos policiais.

Durante a abordagem, os militares encontraram com o suspeito uma arma de fogo calibre .22, além de 99 munições intactas e 7 cápsulas deflagradas de calibre 7.62.

O homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.