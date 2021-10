Motorista de aplicativo perde o controle do veículo e cai de altura de dez metros

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal resgatou o motorista de aplicativo, orientado e estável. Ele foi conduzido até o HRC com dores no tórax

Um carro capotou na BR-070, em uma ponte sobre o Rio Descoberto na divisa entre o Distrito Federal e Goiás, em direção a Águas Lindas, na manhã deste domingo (24).

De acordo com as autoridades, o motorista perdeu o controle do carro e bateu contra a proteção lateral da ponte. A única vítima dentro do veículo era o próprio condutor, que afirmou ter dormido ao volante.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal resgatou o motorista de aplicativo, orientado e estável. Ele foi conduzido até o HRC com dores no tórax. Conforme os Bombeiros, a queda teria cerca de dez metros e veículo foi encontrado com a traseira submersa no rio.