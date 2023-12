Motorista de aplicativo é preso por tráfico de drogas

O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia competente, onde serão realizados os procedimentos legais

Na noite de ontem (30), por volta das 21h30, agentes do GTOP 33, do 13º Batalhão da Polícia Militar, prenderam em flagrante um motorista de aplicativo que estava envolvido em tráfico de substâncias entorpecentes.

Ele foi encontrado na Quadra 6, via pública, no Vale das Acácias, em Sobradinho. A equipe policial militar agiu com precisão, e além de prender o suspeito, apreendeu uma quantidade significativa de drogas e outros itens relacionados ao tráfico.

Foram encontradas aproximadamente 400g de maconha, 6g de cocaína, R$ 300 em espécie, uma balança de precisão e outro veículo utilizado para o transporte de drogas.

O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia competente, onde serão realizados os procedimentos legais.