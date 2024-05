Motorista colide contra poste e fica ferido no Recanto das Emas

Um acidente ocorrido no Recanto das Emas, Distrito Federal, na madrugada deste sábado (19), terminou com uma pessoa transportada ao hospital. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorro na cena. Um motorista colidiu contra um poste.

O acidente ocorreu na avenida principal do Recanto das Emas, ao lado da delegacia de polícia da cidade.

O carro era conduzido por um homem de 32 anos, que colidiu contra um poste de energia elétrica. Ele estava sozinho, inconsciente e com sinais vitais alterados rebaixando. O resgate fez o uso de oxigênio e protocolo de trauma. Após a regulação, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional do Gama (HRG).

A Polícia Militar do DF (PMDF) ficou responsável pelo local e a Neoenergia foi acionada.