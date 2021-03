Motorista bate em poste na DF-001

Corpo de Bombeiros levou a vítima ao hospital Maria Auxiliadora

Um motorista de 50 anos colidiu com um poste na tarde deste domingo (21), na altura do Riacho Fundo II, em frente ao supermercado Bellavia.

Havia apenas o motorista na caminhonete no momento da colisão. Ele sofreu um corte no supercílio e foi levado ao Hospital Maria Auxiliadora, no Gama.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) fez o transporte do motorista para o hospital. A causa do acidente não foi informada. Uma equipe de perícia irá ao local.