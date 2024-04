Moto com 331 infrações era pilotada por condutor inabilitado na Asa Sul

Uma motocicleta com o escapamento adulterado foi abordada por volta das 22h desta terça-feira (2), por uma equipe de agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), durante um patrulhamento na via W4, altura da 903 Sul. O condutor não era habilitado e a moto, além de não estar licenciada, ainda acumulava um total de 331 notificações de infrações de trânsito, totalizando um débito de R$ 128.429,02.

“É assustador constatar que, em menos de dois anos de uso, a motocicleta já tenha sido alvo de 331 flagrantes de infrações de trânsito, sendo a maioria delas por excesso de velocidade e avanço de sinal. Isso demonstra quão imprudente vinha sendo o condutor na direção desta motocicleta, colocando em risco a própria segurança e a de outros usuários das vias por onde trafegava”, afirmou o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Clever de Farias.

A motocicleta – uma Honda CG 160 Titan, cor amarela, ano 2022 – é registrada em Águas Lindas (GO) e foi levada no guincho até o Depósito de Veículos Apreendidos da Asa Norte.

*Com informações da Agência Brasília