Mosaico Federal recebe a escritora Gracia Castanhade

Nesta semana, Gracia Castanhade, escritora, poeta, advogada e procuradora federal aposentada, foi o destaque no universo cultural de Brasília. Mineira de Campos Gerais, ela despertou muito cedo para a literatura. Entre crônicas, poesias e romances, Gracia Cantanhede já lançou dez livros e conquistou uma cadeira na Academia de Letras de Brasília e na Academia Dorense de Letras de Boa Esperança (MG).

No bate-papo com a apresentadora Charlotte Vilela, Gracia contou que é casada, tem dois filhos, um netinho e reside em Brasília desde 1972. Por aqui, sempre teve participação ativa em projetos culturais, e chegou a presidir a Pró-Arte de Brasília, entidade voltada para a divulgação e incentivo de manifestações artísticas nas mais variadas frentes, em duas oportunidades. Considerada uma escritora profícua, Gracia retrata fatos do nosso cotidiano com leveza ou com a carga dramática que os temas pedem.

Por ter vivido muito tempo em Brasília, Gracia escreveu muitos textos que exaltam a capital federal. Esse é mais um aspecto importante na sua obra, pois fica visível para o leitor a relação de afeto que a escritora mantém com a cidade.

“Não considero isso um hobby, e sim uma essência, um chamamento, uma realização”. É assim que Gracia considera o ato de escrever, que se tornou mais constante após a aposentadoria. A escritora também revelou que tem em sua casa uma biblioteca de mais de 25 mil livros, e que escreve todos os dias, seja uma crônica, um poema ou um conto. Inclusive, está com dois livros sendo editados para publicação.

