Morre o pioneiro Wilson Pedrosa

O servidor público foi o fundador da gráfica do Senado Federal e do Clube dos Pioneiros de Brasília. Wilson deixa a esposa e sete filhos

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (26), no hospital DF Star, o pioneiro brasiliense Wilson Menezes Pedrosa, vítima de pneumonia. Wilson completaria 93 anos no próximo dia 6.

Natural de Caruaru-PE, Wilson era servidor público aposentado do Senado Federal. Morou e atuou por muito tempo no Rio de Janeiro até vir para Brasília em 1958, a convite do então presidente Juscelino Kubitschek, para a construção da capital do país.

Já no Distrito Federal, Wilson Pedrosa fundou a gráfica do Senado Federal. O pioneiro também é fundador do Clube dos Pioneiros de Brasília. Wilson chegou a atuar como diretor industrial do Jornal de Brasília.

Wilson deixa a esposa Laudelina Pedrosa e sete filhos. O corpo do servidor público será cremado.