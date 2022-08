Morre o jornalista Ary Filgueira

Ary passou pelo Jornal de Brasília e por diversos outros veículos de comunicação da capital em quase 20 anos de dedicação ao jornalismo

O jornalista Ary Filgueira, 48 anos, faleceu por volta de 5h desta quinta-feira (18). Ary estava internado há duas semanas no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) devido a complicações de um quadro de infecção, agravado nos últimos dias.

Ary passou por diversos veículos de comunicação do Distrito Federal, como Jornal de Brasília, TV Globo, Correio Braziliense, Metrópoles e IstoÉ. Também atuou no Governo do Distrito Federal e na Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), mais recentemente.

Com quase 20 anos de atuação no jornalismo do DF, Ary ganhou notoriedade a nível nacional em 2010, quando produziu série de reportagens sobre o desaparecimento de sete jovens de Luziânia-GO, vindo a desvendar o autor dos crimes. O trabalho lhe rendeu o Prêmio Embratel de Jornalismo.

O Jornal de Brasília lamenta a perda e presta assistência à família de Ary Filgueira.