Morre o cardeal Dom José Freire Falcão

Internado desde o último dia 17, Dom Falcão foi vítima de complicações da covid-19

Morreu, aos 95 anos, o cardeal Dom José Freire Falcão, vítima de complicações da covid-19. A Arquidiocese de Brasília confirmou a perda.

O cardeal foi internado no dia 17 de setembro após testar positivo para a covid. Na última sexta-feira (24), o guia religioso teve uma piora no quadro respiratório e renal e precisou ser intubado. Na noite de domingo (26), Dom Falcão não resistiu.

Em nota, a Arquidiocese de Brasília lamentou a partida. “Sua ausência é sentida profundamente por toda a Arquidiocese de Brasília, amigos e fiéis pela marca indelével que S. Emcia. Deixou nas numerosas obras pastorais que ensejou durante os vinte anos que governou esta Igreja Particular.”

Não havia informações sobre o velório até a última atualização desta matéria.

Biografia

José Freire Falcão nasceu no dia 23 de outubro de 1925 na cidade de Ereré, no Ceará. Incentivado pela família, desde cedo sonhou em ser sacerdote. Entrou no Seminário da Prainha, em Fortaleza, aos 14 anos. Foi ordenado padre em 19 de junho de 1949 e em 1967, mais precisamente no dia 17 de junho, foi feito bispo, tornando-se pastor da mesma diocese em que já havia exercido o sacerdócio por vinte anos: Limoeiro do Norte, no Ceará.

Em 1971 tornou-se arcebispo de Teresina, no Piauí, onde permaneceu até 1984, quando foi transferido para Brasília. Foi feito cardeal, em 28 de junho de 1988, tendo participado, em 2005, dos funerais de João Paulo II e do conclave que elegeu o Papa Bento XVI.

O cardeal Dom Falcão foi o segundo arcebispo de Brasília, ficando à frente da Arquidiocese entre 1984 e 2004, quando se aposentou. Nesse período em que conduziu a Igreja em Brasília, Dom Falcão ordenou diversos padres e criou várias paróquias no DF. Ainda em seu governo, preparou a recepção ao Papa em 1991, criou a Casa do Clero e estimulou os movimentos eclesiais, entre outros trabalhos.