Morre mãe de ex-governador Rogério Rosso

Morreu nesta terça-feira (21), Nair Irene Schumann Rosso, mãe do ex-governador do Distrito Federal e ex-deputado federal Rogério Rosso.

Recentemente, Nair sofreu acidente vascular cerebral (AVC) e convulsão, além de ter sofrido de artrite reumatoide, uma doença autoimune

Além de seu filho Rogério Rosso, Nair deixa o marido, Aldo Rosso, com quem foi casada por 56 anos, e mais dois filhos (André e Gabriela Rosso), além de seis netos.

“É com profundo pesar que soube do falecimento de dona Nair, mãe do ex-governador e amigo Rogério Rosso. Que nesta hora de dor Deus possa consolar a família e amigos, que certamente guardarão no coração, com saudade, as melhores lembranças de quem sempre foi tão positiva durante toda a vida”, escreveu o governador Ibaneis Rocha.

O velório será na Capela 1 do Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, às 11h30 desta quarta-feira (22).