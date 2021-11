Moradores de Samambaia e Taguatinga participam de audiência pública

O crescimento das cidades tem ocasionado o grande fluxo de veículos na região, o que vem causando preocupação para os Administradores de Samambaia e Taguatinga

Samambaia e Taguatinga ocupam respectivamente a posição de segunda e terceira cidades mais populosas do Distrito Federal. Contudo, não se resume apenas nessa situação, afinal hoje, Samambaia é considerada o 2° polo mais importante para a construção civil no DF.

Desta forma, os problemas relacionados às cidades grandes surgem com esse crescimento, sendo o trânsito, o setor que mais sofre impacto. Assim, pensando em garantir que essas atribuições possam ser amenizadas, foi proposta audiência pública com participação popular para discutir possíveis melhorias para o sistema viário do setor.

Nesta terça (09), durante a reunião, que aconteceu no Ginásio de Esportes do Instituto Federal de Brasília (IFB), engenheiros da secretaria de obras apresentaram para a população que reside em Samambaia e Taguatinga projeto elaborado para o setor que prevê readequação do trânsito e ampliação da via.

O encontro contou com representantes da Secretaria de Obras e a mediação do Administrador de Samambaia e o de Taguatinga, Gustavo Aires e Bispo Renato, além do Deputado Distrital Reginaldo Veras e o diretor-geral do IFB Campus Samambaia, Paulo Henrique Silva.

Durante a audiência a população teve direito a apresentar suas sugestões, questionar o projeto e tudo foi registrado em ata para que o projeto sofra as adequações sugeridas. “ A preocupação do Governo é uma só, garantir o bem estar da população do Distrito Federal como um todo. Então, hoje celebro esse momento democrático e tão importante para os moradores de Samambaia e Taguatinga” conta o Administrador de Samambaia, Gustavo Aires.

Francesly da Conceição Leite reside em Samambaia há 32, veio para a cidade com 21 anos, ela conta que, “como moradora de Samambaia vou continuar acompanhando todo o processo, quero muito ver essas melhorias, pois são mais do que necessárias, o trânsito está muito carregado. Nossa cidade está cada dia maior, então está na hora de investir muito aqui”.