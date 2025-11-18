Morador de Taguatinga Norte ganha prêmio de R$ 1 milhão do sorteio do Nota Legal

A segunda edição de 2025 do sorteio do Nota Legal premiou nesta terça-feira (18) mais 12,6 mil bilhetes, distribuindo R$ 3,5 milhões. O prêmio principal de R$ 1 milhão ficou com um morador de Taguatinga Norte, que fez uma compra de R$ 145,37 no Ultrabox da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) dos lotes 1 a 4 do Polo JK, em Santa Maria.

Outros prêmios de R$ 200 mil foram destinados a um morador da Vila Estrutural, que solicitou a nota em uma clínica odontológica, e a outro do Setor de Mansões Mestre d’Armas, em Planaltina, que gastou apenas R$ 22,99 em uma loja da Cacau Show. Os três prêmios de R$ 100 mil foram sorteados para moradores de Taguatinga Sul, Sobradinho e Setor Habitacional Taquari, no Lago Norte.

O programa Nota Legal tem como objetivo estimular a cidadania fiscal e valorizar quem solicita nota fiscal em suas compras. “Esse programa se consolidou ao longo do tempo, e desde então tem feito com que o mercado legal sempre forneça as notas fiscais. É a materialização da cidadania”, destacou o secretário de Economia, Daniel Izaias de Carvalho.

O secretário-executivo de Fazenda da Seec, Anderson Roekpe, ressaltou a diversidade dos contemplados: “Tivemos gente de várias cidades e com valores de compras também distintos. Isso reforça que não importa a origem ou valor da aquisição. Todos podem participar e ganhar”.

Wisney de Oliveira, secretário executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), destacou o trabalho da equipe de TI da Seec no aprimoramento da infraestrutura do sorteio, que devolve ao cidadão parte de seus impostos em prêmios. O subsecretário da Receita, Clidiomar Soares, reforçou que os créditos acumulados no Nota Legal podem ser abatidos no IPTU ou IPVA, ou recebidos em depósito bancário.

A equipe do Nota Legal que conduziu o sorteio incluiu Giovanna Botelho, coordenadora; Italo Martins Rocha, chefe do Núcleo de Concessão de Créditos; e Cristiane da Silva Souza, chefe do Núcleo de Gestão de Sistemas. Giovanna ressaltou que mais de 12 mil bilhetes premiados ainda aguardam os participantes e orientou a conferência no site do programa.

Para esta edição, havia 75 milhões de bilhetes válidos, com a seguinte distribuição de prêmios: 10 de R$ 10 mil, 30 de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil, 500 de R$ 200 e 12 mil de R$ 100, todos integrais, já com impostos descontados.

Os ganhadores receberão e-mail da Seec e têm 90 dias para indicar a conta bancária para depósito. O pagamento é feito em até 45 dias após o fechamento do lote. Para conferir se foi premiado, o contribuinte deve acessar o site do Nota Legal e consultar a área restrita.

Principais premiados:

1º prêmio – R$ 1 milhão: Taguatinga Norte – Compra de R$ 145,37 no Ultrabox de Santa Maria

Taguatinga Norte – Compra de R$ 145,37 no Ultrabox de Santa Maria 2º prêmio – R$ 200 mil: Estrutural

Estrutural 3º prêmio – R$ 200 mil: Setor de Mansões Mestre d’Armas, Planaltina

Setor de Mansões Mestre d’Armas, Planaltina 4º prêmio – R$ 100 mil: Taguatinga Sul

Taguatinga Sul 5º prêmio – R$ 100 mil: Sobradinho

Sobradinho 6º prêmio – R$ 100 mil: Setor Habitacional Taquari, Lago Norte

Setor Habitacional Taquari, Lago Norte 7º ao 10º prêmio – R$ 50 mil cada: Lago Sul (2), Ceilândia Norte, Asa Sul

Com informações da Secretaria de Economia