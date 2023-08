“Momento de crescimento”, diz Ibaneis sobre setor produtivo

Solenidade de posse conjunta deu início às novas gestões do biênio 2023-2025 e ressaltou a importância do empresariado e da construção civil no DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou na manhã de ontem, da solenidade de posse conjunta das novas diretorias de entidades do setor produtivo, no auditório do Centro Empresarial CNC. Em discurso, o chefe do Executivo comentou sobre sua relação com o segmento e as conquistas alcançadas: “Temos uma história que foi construída desde 2018 e tínhamos muitos a realizar. Quando assumi o governo em 2019, encaminhamos um grande pacote de medidas para atualizar a legislação e destravar a cidade. Nós produzimos muito e hoje vivemos um momento de grande crescimento”.

Na cerimônia, foram empossados os presidentes, vices e diretores do Sinduscon, da Ademi, da Seconci e da Codese, que vão atuar no biênio de 2023-2025. “Fizemos o DF se transformar mesmo na época de pandemia. Garantimos a geração de emprego na cidade e avanços na construção civil. Hoje, o setor público acolhe os empresários e tudo isso diante de uma parcela de diálogo. Isso é fruto de muito trabalho”, declarou o governador aos presentes. “Temos grandes projetos em andamento, como o do jóquei clube, do tororó e de terrenos no Noroeste. O foco é que as licitações ocorram”, destacou.

Também no evento, o deputado Wellington Luiz, presidente da CLDF, afirmou que “o sucesso de Brasília depende do setor produtivo”. Já o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa agradeceu a atuação dos que deixaram seus cargos: “Uma saudação aos presidentes que fizeram um ótimo trabalho nos últimos anos. É um prazer recebê-los e isso carrega um simbolismo especial. Os presidentes que saem recebem nosso agradecimento pelo que construímos e agora desejamos felicidades aos que chegam. Quero que esse dia marque um novo ciclo, de mais sucesso e conquistas”.

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF (Sinduscon-DF) é uma unidade representativa do segmento empresarial da construção e quem o comanda a partir de agora é Adalberto Valadão Júnior, empossado como presidente na manhã de ontem. Em seu momento de fala, ele comentou: “Celebro aqui a maturidade que nossas entidades alcançaram, onde o interesse coletivo está sempre em primeiro lugar. Ingressei no sindicato como diretor em 2009 e aprendi a importância do diálogo e resiliência. Cabe a nova gestão continuar esse trabalho”.

De acordo com o novo gestor, o sindicato planeja para os próximos anos o acréscimo de novas camadas de atuação, o fortalecimento da representatividade e a busca por uma melhor formação e qualificação de mão de obra. “Nosso dever é nos aproximar das empresas de menor porte, e entre nossos desafios, um deles se destaca: o combate às ilegalidades que insistem em se fazer presente na nossa cidade. Contudo, andando juntos nós conseguiremos dar a resposta que a nossa cidade pede e merece”. A entidade atua em diversas áreas como indústria imobiliária, obras e infraestrutura, entre outros.

Para comandar a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF), que já tem 40 anos de estrada, Roberto Botelho foi empossado como presidente e contou durante o evento que a associação conta com um diálogo de alto nível com o sindicato de trabalhadores da construção civil. Em discurso, acrescentou: “Nossa diretoria encontra tempo para se dedicar ao interesse coletivo e agradeço por abraçarem esse desafio comigo. Sem a segurança jurídica os riscos se tornam ponderáveis, por isso temos induzido um ambiente de negócio que ajude a desenvolver o Distrito Federal”.

Segundo Roberto, o grupo acredita que somente com a oferta da moradia legal será possível combater o “ciclo vicioso da ilegalidade”. Nesse quesito, a Ademi continua trabalhando na atualização do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), por meio de debates. “O PPCUB está maduro e pedimos ao governador a atenção que ele exige”, fixou Botelho. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) também é um assunto de urgência para a associação.

“O PDOT precisa ser urgentemente revisado. Temos boas ideias para contribuir e queremos aumentar a oferta de lotes para construção de residências”, completou Roberto. Ao microfone, Carlos Eugênio de Faria, presidente empossado do Serviço Social da Indústria da Construção do DF (Seconci-DF), explicou que a intenção do grupo se mantém em atender a área social, e principalmente, os trabalhadores da construção civil. A entidade foi fundada em 1988 e oferece diversos serviços nas áreas de medicina, segurança do trabalho, odontologia e educação.

A cerimônia de posse também reelegeu Leonardo Ávila, como presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF). Em sua fala, disse que a missão que recebeu é um “grande presente”. Leonardo contou que o conselho saiu de 15 para 29 empresas mantenedoras e que conseguiu que 93% das propostas do documento “O DF que a gente quer” fossem incluídas no plano de governo de Ibaneis. “Me comprometo a me dedicar com motivação e entusiasmo, para construir uma metrópole verde, integrada e próspera”, disse em discurso.