Modernização da iluminação pública chega ao Residencial Buritis IV, em Planaltina

As equipes da CEB IPes iniciaram nesta semana os trabalhos de modernização da iluminação pública no Setor Residencial Leste Buritis IV, em Planaltina. A ação integra o Projeto de Modernização do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal, que pretende, até o fim deste ano, substituir todas as antigas luminárias de vapor de sódio por modernas lâmpadas de LED, mais econômicas, eficientes e sustentáveis.

Ao todo, a região vai receber 1.493 novas luminárias – 623 de 120W, 17 de 150W, 95 de 240W e 758 de 70W. O investimento nessa etapa da modernização no Residencial Buritis IV é de R$ 836 mil. Neste momento, as equipes da CEB IPes atuam sete dias por semana, com foco na melhoria dos serviços em bairros e cidades por todo o DF, a fim de garantir a celeridade da modernização.

“A chegada da iluminação em LED ao Residencial Buritis IV representa um avanço muito importante para Planaltina, que é uma das regiões mais populosas e relevantes do DF”, afirma Mauro Landim, diretor de Modernização e Obras da CEB IPes. “Estamos atendendo a uma demanda antiga da comunidade, que há muito tempo espera por mais qualidade e segurança nas vias. Com a modernização, temos uma cidade mais iluminada, mais bonita e mais segura para todos.”

Vantagens

Além de ampliar a luminosidade nas vias, a substituição das luminárias proporciona redução no consumo de energia, menor necessidade de manutenção e maior durabilidade dos equipamentos. Para os moradores, motoristas e pedestres da região, o novo sistema representa mais qualidade de vida, conforto e segurança.

Rogério Vieira, líder comunitário dos residenciais Buritis III e IV, lembrou a importância da modernização da iluminação pública na região: “Queremos agradecer à companhia por iniciar o projeto na nossa comunidade, pois, com as novas luminárias de LED, teremos ruas, praças e becos muito mais iluminados e com mais segurança para todos os moradores”.

O projeto segue em execução e continuará alcançando outras áreas de Planaltina e do DF nos próximos meses, consolidando o compromisso do Governo do Distrito Federal (GDF) e da CEB IPes com a modernização e eficiência da infraestrutura urbana na capital federal.

*Com informações da CEB IPes