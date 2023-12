Mobilidade: 52 mil pessoas beneficiadas por dia no Boulevard do Rei Pelé

A circulação de ônibus no corredor exclusivo do local também permite a reorganização e maior fluidez do trânsito no centro de Taguatinga

“O início da circulação de ônibus no corredor exclusivo do Boulevard do Túnel Rei Pelé foi um dos grandes objetivos que alcançamos este ano, para aprimorar o transporte público coletivo e a mobilidade urbana do Distrito Federal.

A operação beneficia 52 mil passageiros, além de permitir a reorganização e maior fluidez do trânsito no centro de Taguatinga. Tão bonito quanto funcional, o Boulevard favorece a mobilidade dos usuários de ônibus e metrô. E as viagens para o Plano Piloto ficaram mais rápidas, sobretudo agora, com a liberação da Via Estrutural, pelo DER.

Outro projeto importante é a concessão da Rodoviária do Plano Piloto, que foi autorizada por lei e segue para licitação. Serão investidos R$ 120 milhões na recuperação e modernização do local. Teremos uma rodoviária integrada, acessível e confortável, que trará modernidade ao centro da capital.

Ampliamos a estrutura do transporte coletivo com a inauguração da Rodoviária do Sol Nascente Trecho II, e estamos em obras nas rodoviárias do Varjão, Itapoã e Gama Centro. E ainda, implantamos mais de 300 abrigos em pontos de ônibus por todo o Distrito Federal. Desde 2019, a quantidade de abrigos cresceu mais de 40%, de 2.889 para 4.056, e já estamos iniciando a implantação de novas estruturas em todo o DF.

Encerramos o ano com quase 700 km de ciclovias. Este ano, o GDF construiu 31 km de vias para bicicletas e outros 25 km já estão em obras. Sabemos que é necessário integrar essas vias e por isso preparamos projetos de diversos trechos, que somam 105 km, para criarmos rotas importantes para os ciclistas. Além de valorizar a mobilidade ativa, o DF atingirá a maior malha cicloviária do país.”

Com informações da Agência Brasília