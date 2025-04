Missa dos 65 anos de Brasília é marcada pela emoção com mensagem de adeus ao papa Francisco

O que seria uma missa especial em comemoração ao aniversário de 65 anos de Brasília ganhou um contorno ainda mais emotivo. O ato litúrgico desta segunda-feira (21), na icônica Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, marcou a despedida do papa Francisco, que faleceu em Roma nesta madrugada, em decorrência de uma pneumonia.

Primeiro pontífice sul-americano da história, o Papa lutava contra um quadro de pneumonia nos últimos meses, mas não resistiu. Ele deixa um legado de tolerância, diálogo e defesa das minorias, e sua missão foi lembrada pelo arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa.

“Essa missa é pela cidade e já entregando o papa Francisco ao amor misericordioso de Deus. Meu coração está com esse misto de sentimentos. De gratidão e dolorido por dentro, um sentimento de perda”, disse o cardeal, que dedicou boa parte da liturgia à cidade. “Estamos há 65 anos nos comprometendo a construir a nossa cidade. A construir uma cidade mais humana, mais inclusiva, mais bonita e acolhedora. Que Brasília continue a ser essa cidade sonhadora”, pontuou.

O governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha Rocha prestigiaram a missa de aniversário da capital e lamentaram a perda do pontífice, com quem tiveram a oportunidade de conhecer e encontrar em duas oportunidades em visita ao Vaticano, em Roma, na Itália.

“O papa, nas duas vezes em que eu estive com ele, pediu que nós rezássemos por ele, em sinal de humildade e carinho. É uma alegria poder caminhar com a igreja católica em todos os lugares e agradecer as bençãos que caem sobre a nossa cidade. Só tenho a agradecer a todos e aos padres e bispos pelo trabalho que fazem pelos mais pobres”, agradeceu o governador Ibaneis Rocha, que decretou oficialmente luto de sete dias pelo falecimento do papa.

“A comunidade cristã do Brasil e de todo o mundo recebe essa notícia com muito pesar. O papa deixou vários ensinamentos, ele falou sobre humildade, sobre uma igreja preparada para receber as pessoas que mais precisam de Cristo, esse é o grande legado dele. Ele revolucionou o papado”, acrescentou a vice-governadora Celina Leão.

Sobre a catedral

A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida funciona de terça a sábado, das 8h às 16h45, e aos domingos, das 9h às 17h45. A área externa pode ser visitada livremente 24 horas por dia, todos os dias da semana. Já as missas são celebradas de terça a sexta-feira, às 12h15; aos sábados, às 17h; e aos domingos, em três horários: 8h, 10h30 e 18h.

O local é um marco da arquitetura moderna idealizado por Oscar Niemeyer. Com formato que remete a mãos em oração, sua estrutura é composta por 16 pilares de concreto em forma de bumerangue, criando um visual único e simbólico.

No interior, três anjos gigantes de metal parecem flutuar sob a cúpula, suspensos por cabos de aço quase invisíveis — um dos elementos mais encantadores da visita. Os vitrais coloridos, assinados por Marianne Peretti, filtram a luz e reforçam o efeito celestial do espaço.

Na entrada, os visitantes são recebidos pelas esculturas monumentais conhecidas como Os Quatro Evangelistas. Tanto os anjos quanto essas figuras foram criados pelos artistas Alfredo Ceschiatti e Dante Croce, completando a harmonia entre arte e arquitetura.

Com informações Agência Brasília