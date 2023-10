Miss Plus Size desfila a beleza da solidariedade em Planaltina

Janaína Graciele Brito, uma modelo plus size que desfila pelas ruas de Planaltina em vestidos coloridos enquanto alimenta animais de rua

Há pessoas que salvam o mundo com pequenos gestos. Tão imperceptíveis quanto indispensáveis. O mundo é salvo por atitudes simples que acolhem, resgatam, incluem. Que alimentam o corpo e a alma. O mundo é salvo aqui e acolá. Perto da gente. E não apenas no contexto planetário.

Hoje eu vou contar uma história sobre responsabilidade social. De alguém que se importa. De uma mulher que alia o cuidado com a beleza, com a beleza do cuidar.

Esta é a história da Janaína Graciele Brito, uma modelo plus size que desfila pelas ruas de Planaltina-DF em vestidos coloridos e bem produzida não só para exibir a aparência enquanto alimenta animais de rua, mas também a força de sua essência para contestar o padrão de beleza vigente. “Eu não só alimento os animais de rua. Eu alimento também a alma das mulheres. Eu ajudo a se amarem e se aceitarem como elas são”, conta.

E ela transforma vidas e inspira as pessoas na maior elegância. Acompanhada pelo bikerrepórter do Jornal de Brasília, Afonso Ventania, ela percorreu as ruas de Planaltina-DF toda produzida. Enquanto alimentava cães e gatos usava um vestido colorido e sandálias brancas felpudas.

É muito comum encontrar voluntários ajudando pessoas em fragilidade social, idosos em asilos ou crianças em creches. Mas poucos lembram dos animais de rua, famintos e algumas vezes esquecidos. É comum ver cães e gatos abandonados que não receberam de volta a lealdade e carinho que investiram em seus donos ou que sempre viveram largados, à própria sorte.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2022, havia cerca de 30 milhões de animais abandonados vagando pelas ruas do Brasil. Pelo levantamento, 20 milhões são cães e 10 milhões, gatos. No Distrito Federal, segundo dados da Confederação Brasileira de Proteção Animal, colhidos em 2021, há quase 700 mil animais de rua.

Janaína, então, assumiu a missão social de alimentar animais que vagam miseravelmente pela cidade onde mora. Ela consegue doações de ração com a família, amigos e empresários locais e, assim, mostra que a beleza também reside na solidariedade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Afonso Ventania/ Bikerreporter Jornal de Brasília

No carro, ela carrega ração, água e vasilhas para depositar o alimento. Acostumada, Janaína já conhece os principais pontos onde ficam cães e gatos que normalmente são batizados por ela. “Eu sempre encontro os animais na ida ou na volta do trabalho. Não perco viagem. Eles agradecem apenas com o olhar e não pedem nada em troca. É melhor do que ganhar um prêmio ou um concurso”, diz, logo depois de oferecer água e comida para um casal de cachorros.

Logo depois ela conta ao bikerrepórter que precisa visitar um local em que se encontra uma cadela com vários filhotes. Segundo Janaína, alguns comerciantes e moradores da região construíram um pequeno abrigo para proteger os animais do forte calor. Ao chegar, no entanto, um susto. Ao notar a surpresa da mulher, o comerciário Sadi Castro se aproxima e conta que os filhotes podem ter sido adotados. Ao saber da motivação de Janaína, ele aproveita para elogiar a atitude da modelo.

“Ela está fazendo aquilo que está dentro das possibilidades dela e o que o coração manda fazer. Não é que a pessoa está sendo movida por orgulho ou por vaidade. Ela está fazendo a diferença. São iniciativas pequenas como essa que se cada um pegar para si um pouco dessa responsabilidade, o mundo muda para melhor”, diz.

Inquieta e inconformada, a mãe de três filhos e recentemente avó de uma menina, a comerciante de 47 anos também desenvolve um trabalho de empoderamento feminino na região administrativa mais antiga do DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela resgata a autoestima de mulheres que estão acima do peso e não se enquadram nos padrões rígidos de beleza da sociedade que ela considera preconceituosa. “A beleza está além do que os olhos podem ver”, escreve na contra-capa do livro Juntas Somos Mais Forte. Trata-se de uma coletânea de relatos de mulheres que superaram o bullying e traumas ocasionados pela obesidade, de acordo com o subtítulo da obra; “A história de mulheres que fizeram a diferença em suas vidas e na vida de outras mulheres”.

Foto: Afonso Ventania/ Bikerreporter Jornal de Brasília

Além do livro, Janaína também criou o projeto BSB Plus Size em que ensina mulheres de todo o país técnicas de auto-aceitação. “A obesidade é uma condição e não nos define. Mostro para elas que podemos ser felizes. Eu sou empreendedora, modelo, mãe, e outras diversas coisas. E não podemos aceitar o preconceito e até o assédio moral que as mulheres obesas sofrem com frequência dentro de casa ou no trabalho”.

Missão social

Com dezenas de títulos em concursos de beleza conquistados nos últimos anos 10 anos, a atual miss Barbie Brasil Plus Size, poderia se preocupar apenas com a aparência, com o glamour e com a responsabilidade de representar a capital federal em desfiles e sessões de fotos pelo país.

Mas Janaína prefere empunhar a bandeira contra a gordofobia e o preconceito que atingem em cheio a auto-estima das mulheres com dificuldades em controlar o próprio peso e alimentar animais de rua. “Sou a favor da democracia da balança, sim. E, se precisar, sou a voz e o rosto das mulheres acima do peso”, decreta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando não está nas passarelas ou fazendo ensaios fotográficos, ela vende flores em um trailer estacionado próximo à sua casa. Para ganhar a vida, também utiliza o carro para transmitir telemensagens em Planaltina.

Janaína Graciele explica que aprendeu o valor da solidariedade com o pai, Geraldo Brito, falecido em 2019, e que a satisfação de cuidar do próximo é o prêmio de uma vida com sentido. “Eu e as minhas três irmãs herdamos a humildade e a vontade de ajudar o próximo com o Britão, nosso grande amigo, referência e melhor pai do mundo”, reconhece, emocionada.

Como ajudar

Para ajudar com doações de ração para os animais de rua ou para conhecer o trabalho de empoderamento feminino é só procurar Janaína Graciele no perfil do Instagram

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE