Militares do GDF se mobilizam para ajudar vítimas das chuvas

Arrecadação de donativos para os municípios baianos em situação de emergência podem ser entregues nos quarteis e delegacias do DF

A campanha de arrecadação de donativos para ajudar vítimas das chuvas torrenciais que vem afetando o sul da Bahia nos últimos dias, começou nesta terça-feira (28). A Defesa Civil do Distrito Federal, em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil do DF já começaram a recolher e organizar as doações.

Qualquer pessoa pode ajudar doando alimentos não perecíveis (cestas básicas), produtos de higiene pessoal, limpeza, cobertores e garrafas de água potável. O material deve ser entregue em qualquer unidade da PMDF, CBMDF, PCDF ou ainda na sede da Defesa Civil, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

“A campanha basicamente consiste em a sociedade levar mantimentos para as unidades da Segurança Pública e vamos providenciar o recolhimento da forma mais rápida possível”, destaca o coronel da Defesa Civil, Deusdete Vieira. “É importante que o cidadão comum compartilhe com a gente também essa responsabilidade, a grande força dessa campanha é a sociedade interagindo com a gente”, destaca o militar.

Para ajudar nas missões de resgate e salvamento das pessoas, o GDF, por meio da Secretaria de Segurança Pública, disponibilizou 20 homens do CBMDF e seis viaturas da corporação, sendo dois caminhões 4 x 4, quatro caminhonete também 4 x 4, além de embarcações. Militares e veículos seguiram para o estado baiano na segunda-feira (27). Nesta terça (28), um helicóptero e cinco homens da Polícia Militar partiram para a região.

“São militares capacitados em diversas áreas de salvamentos e vários tipos de desastres que acontecem no DF ou qualquer unidade da Federação”, salienta o major Ulisses Ziech, do Grupamento de Busca e Salvamento do Corpos de Bombeiros do DF. “A demanda inicial foi por pessoal e embarcações para a retirada de possíveis vítimas de locais de difícil acesso ou que estiverem ilhadas, em situação de risco. Eles vão atuar de forma rápida em conjunto com as autoridades baianas”, ressalta ainda o militar.

A expectativa é que seja arrecadada mais de uma carreta de donativos para a ajuda humanitária. Até o momento, muitos alimentos, água e uma grande quantidade de roupas já chegaram aos pontos de coleta destacados pela ação. As doações seguirão para a Bahia na próxima segunda-feira (3) e terça-feira (4). “Já temos garantido mais de um caminhão de doações, é uma ação rápida porque é preciso uma resposta rápida para esses necessitados”, observa Deusdete Vieira, da Defesa Civil.

Serviço

Pontos de coleta: Quarteis da PMDF, CBMDF, delegacias e sede da Defesa Civil

Produtos para doação: água potável, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, roupas

Observe a data de validade dos produtos. Entregue as roupas e cobertores limpos e embalados.

Contatos: Cel. Vieira: (61) 98303 2953 / Ten. Walmir (61) 98238 6214

Com informações da Agência Brasília