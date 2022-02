Militar aponta arma e agride dois jovens em Águas Claras

O caso é investigado como lesão corporal, injúria e ameaça. Os dois agredidos foram encaminhados ao Instituto de Médico-Legal (IML)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem apontando uma arma para dois jovens em Águas Claras, Distrito Federal. O homem em questão foi identificado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e se trata de um militar das Forças Armadas de 49 anos, instalado no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

No vídeo, ele aborda dois jovens com uma arma, quando eles se deitam no chão, o homem desfere alguns chutes e agressões. Depois, entra em seu veículo e sai do local. O caso aconteceu na noite do dia 8 de fevereiro.

O agressor prestou depoimento na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) e responderá por lesão corporal e constrangimento ilegal.

Ele foi identificado através de informações colhidas pela polícia e com o auxílio de câmeras de segurança do local, nas imagens foi possível ver a placa do carro do homem. Em sua defesa, o militar afirmou que abordou o veículo ocupado pelos dois jovens por estarem ‘praticando direção perigosa, colocando em risco a vida de terceiros’.

Já as vítimas contam que estavam transitando pelas proximidades do balão da Unieuro, em Águas Claras, momento em que desviaram de um buraco.

Um outro veículo passou do seu lado, o condutor colocou uma arma para fora e ordenou que parassem. Depois disso, o homem teria ordenado que fossem ao chão, realizou revista pessoal em ambos os jovens e os agrediu.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

O caso é investigado como lesão corporal, injúria e ameaça. Os dois agredidos foram encaminhados ao Instituto de Médico-Legal (IML) e o veículo deles ao Instituto de Criminalística para que a perícia seja realizada.

O agressor vai responder em liberdade.