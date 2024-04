Mezanino de bar desaba e deixa 11 pessoas feridas em Ceilândia

Na madrugada deste domingo (14), o mezanino do Bar Vitorino desabou e deixou 11 pessoas feridas na QNN 23 em Ceilândia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as vítimas sofreram luxações, escoriações e fraturas e foram transportadas para hospitais da região.

A equipe de socorro, que respondeu ao chamado de emergência, verificou que se tratava do desabamento de uma estrutura metálica, que era fixada em uma altura de aproximadamente de dois metros e meio do nível do piso da edificação.

No momento do acidente, havia no interior do estabelecimento um público estimado em 100 (cem) pessoas, segundo a responsável pelo local a senhora, R.O.S., de 45 anos, que não soube precisar quantas pessoas estavam no mezanino que colapsou.

Ela ainda afirmou que no momento da queda da estrutura ouviu apenas um barulho que foi confundido com a música que tocava no local.

O choque provocado pelo impacto do peso da estrutura metálica, feriu 11 (onze) pessoas, entre aquelas que transitavam sob/e ou estavam sobre a estrutura.

Vídeo: Divulgação/CBMDF

As equipes de salvamento e de socorristas do CBMDF, atenderam e avaliaram as vítimas, garantido o transporte para os hospitais da região com o apoio de duas viaturas do SAMU:

A senhora, M.G.M, de 19 anos, foi socorrida para o HRT, com suspeita de fratura no membro inferior direito, consciente, orientada e estável.

A senhora, C.C de 24 anos, foi socorrida para o HRT, apresentava um corte contuso no membro inferior esquerdo, consciente, orientada e estável.

O senhor, D.O, de 22 anos, foi socorrido para o HRT, se queixava de dor na região da lombar e suspeita de fratura no membro inferior direito, consciente, orientado e estável.

A menor, L.M.G, de 15 anos, foi socorrida para o HRT, apresentava suspeita de fratura na região torácica, consciente, orientada e estável.

A senhora, L.B.P.S., de 22 anos, foi socorrida para o HRT, com suspeita de fratura no membro inferior direito e queimadura no membro superior direito, consciente, orientada e estável.

A senhora, M.E.L., de 29 anos, foi socorrida para o HRT, se queixava de dor no membro superior esquerdo e suspeita de fratura no úmero, consciente, orientada e estável.

A senhora, D.N.M., de 23 anos, foi socorrida para o HRC, se queixava de dor no fêmur esquerdo, que apresentava edema e deformidade com motricidade comprometida, consciente, orientada e estável.

O senhor, L.R.C., de 30 anos, foi socorrido para o HRC, apresentava fratura na tíbia, no tornozelo do membro inferior direito, sentia dor no quadril, corte no cotovelo esquerdo e ferimento abrasivo no abdômen, consciente, orientado e estável.

O senhor, P.H.G.M., de 31 anos, foi socorrido para o HRC, se queixando de dores nos braços e testemunhas relataram que ele teve perda de consciência, consciente, orientado e estável.

Vídeo: Divulgação/CBMDF

Outras duas vítimas foram do sexo feminino, foram transportadas pela equipe do SAMU, 137 e 131, não sabemos as lesões, porém estavam conscientes orientadas e estáveis.

Com a chegada dos Bombeiros o local foi evacuado e permaneceu isolado. A Defesa Civil foi acionada e compareceu ao local do acidente para fazer a avaliação do restante da estrutura da edificação.

A PMDF também foi acionada, disciplinou o trânsito de veículos e garantiu o isolamento da área necessária para o socorro das vítimas.