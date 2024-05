Metrô-DF vai receber doações para a campanha Brasília pelo Sul

O movimento Brasília pelo Sul ganhou um forte aliado. A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) irá aderir à mobilização a partir desta quarta-feira (8). A campanha é de iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Chefia-Executiva de Políticas Sociais. O Metrô-DF vai receber os donativos em 17 estações.

São elas: Central, Galeria, 102 Sul, 106 Sul, 108 Sul, 110 Sul, 112 Sul, 114 Sul, Guará , Arniqueiras, Águas Claras, Relógio, Furnas, Terminal Samambaia, Ceilândia Centro e Terminal Ceilândia. O Centro Administrativo e Operacional do Metrô-DF (CAO), sede da empresa em Águas Claras, também receberá donativos.

Poderão ser entregues os seguintes itens:

– Colchões

– Água

– Roupas de cama

– Toalhas de banho

– Cobertores

– Material de higiene

– Material de limpeza

– Leite em pó

– Rações para animais

– Cestas básicas

– Absorventes

– Roupas íntimas

– Mamadeiras e bicos

– Fraldas infantis e geriátricas

Devido à urgência, a entrega de vestuários, calçados e roupas de camas deverão ser higienizadas e ensacadas. As doações que não estiverem de acordo com a solicitação acima serão redirecionadas para outras campanhas do GDF.

“É hora de unirmos forças com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Lançamos a campanha Brasília pelo Sul, com o apoio de todos os órgãos do Distrito Federal, para mobilizarmos os recursos necessários para ajudar as famílias afetadas”, afirma a primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha.

“Nesse momento, contamos com a sensibilização do povo brasiliense, para apoiar no processo de arrecadação com o intuito de captar o maior número de donativos para o Sul. Nesse sentido, estamos ampliando os pontos de coleta para as estações do metrô. Para que a população tenha mais pontos de arrecadação disponíveis”, acrescenta.

Mais informações nos telefones (61) 3961-1586 e (61) 99195-4079 e no perfil @chefiagdf.

Brasília pelo Sul

Todas as ações da campanha Brasília pelo Sul, lançada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, são coordenadas pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, liderada pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. Por meio da iniciativa, serão enviados aos municípios afetados pelas enchentes mantas, roupas, alimentos, água, utensílios, itens de higiene e outros objetos.

*Com informações da Agência Brasília